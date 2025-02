Romadailynews.it - Cina: guida sforzi globali con standard internazionale per robot per assistenza anziani

Leggi su Romadailynews.it

La Commissione elettrotecnicaha pubblicato unoglobale per iper l’agli, progettato perre il sano sviluppo dell’industria dellaica in questo settore. Lo, la cui formulazione e’ statata dalla, fornisce parametri tecnici di riferimento per la progettazione dei prodotti, la produzione, il collaudo e la certificazione di tali, secondo un comunicato pubblicato oggi dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Per soddisfare le molteplici esigenze degli utentinella vita quotidiana e nell’sanitaria, lodelinea i requisiti deiin aree quali l’accessibilita’, l’affidabilita’, l’efficienza energetica e il controllo del rumore. Inoltre, propone requisiti tecnici per i servizi di monitoraggio della salute, il sostegno alla comunicazione, l’alle attivita’ e la gestione delle informazioni e dei dati.