Ilgiorno.it - Cieco smarrisce i documenti: ci pensano i vigili

Ipovedente, alle prese con un esame medico ha scoperto che aveva smarrito i propri. Un incubo, risolto solo grazie alla buona volontà degli agenti della polizia locale. Accade l’altro giorno, e tutto comincia quando nel corso delle attività di servizio, una squadra della polizia locale di Monza si imbatte in un portadi un cittadino residente in un altro comune. Dopo un’attenta ricerca e grazie alla collaborazione con i colleghi del comune di residenza, gli agenti riescono a rintracciare il proprietario, che in quelle ore si trovava a Monza per sottoporsi a visite mediche. C’è un problema però. Il cittadino in questione è ipovedente e, a causa della sua condizione, è impossibilitato a recarsi negli uffici del Comando di via Marsala per recuperare i, fra l’altro di fondamentale importanza per le visite mediche programmate.