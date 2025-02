Lanazione.it - Ciclismo: Le emozioni delle Strade Bianche per i giovanissimi del pedale

Leggi su Lanazione.it

Siena,26 febbraio 2025 – Le” anche per idai 3 ai 15 anni nella Città del Palio, durante il fine settimana dedicato al grande, con le, Donne e Professionisti di sabato 8 marzo. Per i più piccoli le iniziative promozionali promosse dal Comitato Regionale Toscana (già effettuate anche in qualche altra località della Regione) avranno qui l’organizzazione delSenese, ed inizieranno venerdì 7 marzo dalle 13 alle 19 con “Pedala in Sicurezza” nell’ambito di Giococon un percorso didattico sulla sicurezza stradale, bici e caschi a disposizione. La zona di svolgimento quella della Fortezza Medicea presso i Giardini La Lizza. Questa prima iniziativa sarà ripetuta anche sabato 8 marzo dalle 9 alle 13. In questa seconda giornata previsto a mezzogiorno il “Bike Show” sulla distanza di 4 chilometri, ovvero una pedalata cicloturistica per bambini tesserati alla Federche percorreranno gli ultimi 4 km della gara dei professionisti.