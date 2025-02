Sport.quotidiano.net - Ciclismo, i sogni di Affini: "Voglio il titolo italiano a cronometro e il debutto al Tour"

Roma, 27 febbraio 2025 - Mantovano di nascita ma ormai, anche per ragioni affettive, olandese di adozione, come ha dimostrato la recente candidatura a sportivo dell'anno della provincia di Drenthe, Edoardonon ha voglia di fermarsi proprio ora che sta finalmente raccogliendo le meritate soddisfazioni in carriera: su tutte ileuropeo vinto alo scorso settembre in Limburgo, impreziosito anche dall'oro nella staffetta mista a squadre nei Mondiali di Zurigo. Le dichiarazioni diNon solo uomo da corse contro il tempo e possente gregario valido anche quando la strada comincia a salire: quasi a voler ripercorrere le orme del 'gemello' Filippo Ganna, il corridore della Visma-Lease a Bike comincia ad affacciarsi anche al mondo delle Classiche a partire dalle imminenti partecipazioni a Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne.