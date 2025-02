Lopinionista.it - Ciclismo: alla Camera la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2025 con Moser, Bugno, Nibali e Saronni

ROMA – “Ilè anche metaforavita. Puoi essere in gruppo o da solo, ma la forza devi metterla tu. Ci sono le cadute da cui bisogna rialzarsi. Ilrappresenta il sentimento e la passione che si tramandano di padre in figlio”. Con queste parole il Presidentedei deputati, Lorenzo Fontana, ha aperto oggi la, nella SalaRegina di Montecitorio. La manifestazione, che prenderà il via il 5 marzo da Laigueglia e si concluderà il 19 ottobre, attraverserà 11ne, toccando 600 comuni in 31 tappe, rappresentando un autentico viaggio attraverso il Paese, unendo sport, tradizione e valorizzazione del territorio.All’evento hanno preso parte leggende delno come Francesco, Gianni, Vincenzoe Beppe, oltre a esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo.