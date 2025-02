Amica.it - Ci sono molti per fa crescere, velocemente, le sopracciglia

Leggi su Amica.it

Leuna parte molto importante del viso. Oltre al loro ruolo estetico, lesvolgono anche una funzione protettiva essenziale. Per questi motivi, si devono mantenere sane e folte, stimolandone la crescita in caso di diradamento.Come prima cosa, per farleè importante dedicarsi alla pulizia quotidiana della pelle del viso, soprattutto prima di andare a dormire. Utilizzate un detergente adatto e ricordatevi di risciacquare con cura, non devono rimanere tracce di sapone. Un altro modo per stimolare la ricrescita delleè fare uno scrub delicato nella zona intorno alle. Inoltre si consiglia di limitare al massimo l’uso delle pinzette e della cera. Meglio affidarsi a un’estetista per trovare e mantenere la forma delle, adatta al proprio viso ma senza danneggiare i follicoli.