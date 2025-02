Iltempo.it - Choc per la morte di "Gossip Girl": il post commovente di Blake Lively

Leggi su Iltempo.it

La notizia delladi Michelle Trachtenberg, avvenuta all'età di 39 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo a livello internazionale. L'attrice era famosa per la GenZ specialmente per i suoi ruoli nelle serie “” e “Buffy l'ammazzavampiri”. Così, senza una spiegazione apparente, Michelle, o forse sarebbe meglio chiamarla ‘Georgina', è stata trovata ieri senza vita nel suo appartamento a New York. Le cause dellarimangono ignote per il momento: l'unico reale fatto riconducibile al decesso riguarda la situazione di salute dell'attrice, che aveva affrontato un trapianto di fegato circa un anno fa. Tra lo shock generale, spuntano le parole commoventi di vip che la ricordano malinconicamente. In particolare, che ha recitato al fianco di Michelle in ‘', ha pubblicato una foto del loro primo incontro nelle sue storie Ig.