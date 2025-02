Choc nel cinema il famoso attore e la moglie trovati morti in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’premio Oscar Gene Hackman, recentemente 95enne, e sua, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati rinvenuti senza vita mercoledì nella loro residenza situata nell’area di Santa Fe Summit, a nord-est della città.A dare la notizia, confermando l’accaduto poco dopo la mezzanotte, è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, che ha riferito che anche il loro cane è stato trovato morto nella. In una breve intervista, Mendoza ha precisato che non ci sono elementi immediati che facciano pensare a un crimine.Leggi anche:in lutto per la scomparsa dell’, protagonista di uno dei capolavori del grande schermoGene Hackman, una carriera piena di successiTuttavia, al momento non sono stati comunicati né una causa ufficiale del decesso né la data esatta in cui potrebbe essere avvenuto.