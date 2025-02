Ravennatoday.it - Chiude per tre settimane il parcheggio vicino alla stazione: partono i lavori alla rete fognaria

Leggi su Ravennatoday.it

Saranno chiusi per circa tre, a partire da lunedì, alcuni parcheggi del blocco dello scalo merciferroviaria di Faenza, per un intervento di potenziamento, realizzato da Hera tra via Roma e il piazzale dello stesso scalo. Si tratta diche.