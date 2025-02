Gamberorosso.it - Chioschi per camionisti e colazioni in macelleria. Uno chef tedesco sta rivoluzionando il modo in cui si racconta la cucina

«Nel mio lavoro da, ho sempre cercato di comprendere il paese in cui vivo attraverso la sua cultura gastronomica. Tuttavia, lavorando in Germania, ho sempre avuto la sensazione che i miei colleghi guardassero al nostro cibo tradizionale con disprezzo. Capisco che latedesca manchi di quell'eleganza che possiedono le cucine più rinomate, ma non ho mai capito perché questo dovesse sminuirne la bontà». Con queste parole Tobias Beck apre il piccolo compendio ditedesca, più precisamente berlinese, che ha mandato alle stampe recentemente: Gut Geist è il primo numero di una serie di magazine dedicati alla Germania a tavola (pubblicati da FareMag, rivista indipendente dedicata a paesi e città). Si inizia con Berlino, per poi coprire il resto del paese. Nella rivista, corredata da tanta grafica e belle foto, Beck celebra la cultura enogastronomica tedesca dandole l'importanza che merita.