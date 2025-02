Juventusnews24.com - Chiellini sulle tante gare da giocare: «Il calendario è completamente affollato ma non si può tornare indietro. Ecco cosa bisognerà fare»

di Redazione JuventusNews24troppeda: tutte le dichiarazioni dell’Head of Football Institutional Relations della JuventusL’Head of Football Institutional Relations della Juventus, Giorgio, ha parlato a Londra questo pomeriggio al Business of Football Summit del Financial Times. Le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza del dirigente bianconero.PAROLE – «Il, ma quello che non è facile è trovare una soluzione in cui tutti gli stakeholder siano contenti. Quello che dovremmoè sederci ad un tavolo e cercare di trovare un modo di migliorare la situazione. Serve la volontà di trovare una soluzione a lungo termine, perché se guardiamo ora al calcio è difficile trovare belle partite e una forma ottimale nei calciatori.