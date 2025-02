Nerdpool.it - Chiarito ai fan il contratto di Tom Holland per lo Spider-Man del MCU

Il responsabile di streaming, televisione e animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha finalmente spiegato il noiosodi Tomcon la Sony. Ora i fan sanno finalmente in quali progetti del MCU potrà essere inserito l’attore di-Man.Tomha avuto un ruolo importante nel mantenere la sua versione di-Man nel MCU almeno per alcuni progetti futuri.Sembrava che Sony e Marvel Studios non riuscissero a trovare un accordo per condividere i diritti di-Man. Tuttavia, alla fine è stato siglato un accordo che conferma chepotrà apparire in altri film del MCU oltre a-Man, come il prossimo film dei Vendicatori, Avengers: Doomsday.Dove può apparire legalmente-Man nel MCU?In un’intervista con Brandon Davis per il podcast Phase Hero, condivisa su YouTube, è stato chiesto a Brad Winderbaum, responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, se lo-Man di Tompossa apparire nei progetti live-action di Disney+.