Terzotemponapoli.com - Chiariello: “La FIFA valuterà l’introduzione di 4 nuove regole. Il Var a chiamata sarà un‘altra novità”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: Arbitrare è diventato impossibile se errori così marchiani vengano difesi. Dopodomani ladi 4che potrebbero rivoluzionare il calcio, e che potranno essere introdotte già dalla prossima stagione Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, Umbertoè intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Queste le sue dichiarazioni:su Doveri che arbitrerà Napoli-Inter“Nella sfida Napoli-Inter non è di poco conto quello cheil lavoro arbitrare in campo. È una partita difficile e tesa, ciil sold out allo stadio e molta tensione, quindi è evidente che serva un arbitro che abbia polso, sostanza e qualità. La scelta è stata quasi obbligata, ciDoveri che sa dare buone garanzie. Magari sabato succederà l’impossibile (mi auguro di no).