Chiara Ferragni e Tronchetti Provera beccati insieme dall’avvocato | cosa è successo

e Giovannicontinuano a far parlare di sé: la coppia, affiatata più che mai, è stata paparazzata a Milano mentre si recava presso lo studio legale Iannacone, tra i più rinomati del capoluogo lombardo.ai due fidanzati c’era anche Marina Di Guardo, la madre della celebre influencer, sempre suo fianco nelle questioni più delicate.Ormai sono inseparabili: la relazione trae Giovannisembra procedere a gonfie vele, tanto che i due si mostrano in pubblico ormai (quasi) senza remore. La coppia è stata avvistata a Milano dai paparazzi del settimanale Oggi mentre si recava presso lo studio legale Iannacone, uno dei più famosi della città. E non è un caso: l’imprenditore, in questi giorni di difficili questioni giudiziarie, ha voluto accompagnare la fidanzata per affrontare il colloquio con l’avvocato.