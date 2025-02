Juventusnews24.com - Chiara Aleati sta con Thiago Motta: «Io credo che un po’ di vergogna ci debba essere. Credo abbiamo toccato il fondo» – VIDEO

di Redazione JuventusNews24esterna le sue considerazioni al termine di Juve Empoli nel programma podcast di JuventusNews24, Ma Che Partita Hai Visto. Ecco il duro attacconon le manda a dire nei confronti della Juve, reduce dalla clamorosa eliminazione contro l’Empoli in Coppa Italia. Il suo parere sull’estromissione dei bianconeri dalla predetta competizione è stato esternato nel corso di Ma Che Partita Hai Visto?, programma podcast esclusivo di JuventusNews24. Ecco le sue impressioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventusnews24 (@juventusnews24com)PAROLE – «Io stasera ho visto per l’ennesima volta 11 giocatori, più poi quelli che sono entrati dopo, che sembravano non essersi mai allenati insieme.