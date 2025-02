Chiccheinformatiche.com - Chiamata da 3402656906 e aumento fornitura luce: bufala o realtà?

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto chiamate sospette da un numero specifico,, in cui un presunto operatore comunica un imminentedelladi energia elettrica, facendo riferimento a un inesistente avviso presente in bolletta.Chiama dal, come funziona la truffaChi riceve la telefonata si trova di fronte a un interlocutore che, con tono professionale, dichiara che il rincaro è già stato notificato in bolletta. Il malintenzionato potrebbe poi cercare di ottenere dati personali o bancari con la scusa di “bloccare l’” o proporre un’offerta alternativa vantaggiosa.Cosa fare se si riceve questaSe dovessi ricevere una telefonata da questo numero o simili, è importante seguire alcune precauzioni:Non fornire mai dati personali: nessun fornitore serio chiederà informazioni sensibili per telefono.