Chi lascerà Chicago Fire? I fan impazziscono dopo aver visto l’ultimo promo

sa davvero come prenderci alla sprovvista con la morte di un personaggio. Una tendenza che i fan hanno notato è che non c’è stata una morte importante da un po’ di tempo. Ebbene, forse abbiamo parlato troppo presto.È stato pubblicato ildell’episodio del 5 marzo, e non promette buone notizie. È quanto di più vago possa esserci in unsulla morte di un personaggio importante, ma tutti gli indizi fanno pensare che qualcuno di importante stia per morire. E i fan sono comprensibilmente stressati.Violet conferma una morte neldel 5 marzoIldi “Too Close” si apre con due espressioni assolutamente inquietanti. Il capo Dom Pascal (Dermot Mulroney) entra in un ospedale e sembra sull’orlo delle lacrime. Violet Mikami (Hanako Greensmith) lo accoglie con un’espressione ancora più sconvolta.