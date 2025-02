Quotidiano.net - Chi era la moglie di Gene Hackman: Betsy Arakawa aveva 32 anni in meno di lui

Roma, 27 febbraio 2025 – Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di, pianista classica e secondadel leggendario attore. Ieri, entrambi sono stati trovati morti, insieme al loro cane, nella loro abitazione di Santa Fe. Al momento non si conoscono le cause del decesso collettivo, circostanza anomala: le autorità locali hanno spiegato che non sono stati notati segni di atti criminali.95, mentre63. Chi era: la biografia Nata il 1° dicembre 1961 alle Hawaii,ha coltivato fin da giovane una profonda passione per la musica classica, dedicandosi allo studio del pianoforte. Per sostenere la sua carriera musicale, ha lavorato part-time in una palestra in California, dove il destino le ha fatto incontrare l'uomo che sarebbe diventato suo marito.