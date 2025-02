Cultweb.it - Chi era Franco Moschino, lo stilista che trasformò la moda italiana

Leggi su Cultweb.it

Per chi ama l’originalità e l’eccentricità abbinata allail nome dinon può che essere una garanzia, se non uno modo di vivere. La sua interpretazione dello stile, infatti, ha lasciato un segno indelebile grazie ad una visione ironica, provocatoria e anticonformista. Nato il 27 febbraio 1950 ad Abbiategrasso, nei pressi di Milano, ha rivoluzionato l’industria del fashion con le sue creazioni eccentriche e il suo spirito ribelle, contrapponendosi alle convenzioni dell’altatradizionale.Quello che non tutti sanno, però, è che il sogno dinon è sempre stato quello di diventare. Inizialmente, il suo interesse principale è rivolto all’arte, motivo per cui si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. La sua intenzione, infatti, è di diventare pittore.