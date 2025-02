Cultweb.it - Chi era Boris Spassky, il campione di scacchi che giocò la partita del secolo contro Bobby Fischer

è stato uno dei più grandi campioni didella storia, noto per il suo talento straordinario e per aver affrontato il leggendario match delnel 1972. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e da un gioco elegante e versatile. Nato il 30 gennaio 1937 a Leningrado, sotto il segno dell’Aquario,mostrò un talento precoce per gli, raggiungendo il titolo di Maestro Internazionale a soli 16 anni e quello di Grande Maestro a 18. Nel 1955 vinse il Campionato del Mondo Juniores, confermando le sue straordinarie capacità strategiche e tattiche. Oggi, la notizia della sua morte. Aveva 88 anni.Dopo vari tentativi, nel 1969divennedel Mondo sconfiggendo Tigran Petrosian. Il suo stile di gioco flessibile e creativo lo rese un avversario temibile, capace di adattarsi a qualsiasi posizione sullaera.