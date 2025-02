Cultweb.it - Chi era Adriano Olivetti, l’imprenditore illuminato che rivoluzionò il mondo del lavoro

è stato un imprenditore ed ingegnere, noto per il suo approccio innovativo alla gestione aziendale e per la visione sociale dell’industria. Nato a Ivrea nel 1901, fu il principale artefice della trasformazione dell’azienda di famiglia, la, in un simbolo di eccellenza tecnologica e di avanguardia sociale.Figlio di Camillo, fondatore della prima fabbrica italiana di macchine per scrivere,si laurea in ingegneria chimica al Politecnico di Torino. Fin da giovane, mostra un interesse profondo per le scienze sociali e per il pensiero urbanistico, influenzato da studi negli Stati Uniti e dalla conoscenza delle teorie del socialismo umanistico e del comunitarismo.Una volta entrato nell’azienda di famiglia nel 1924, dunque, avvia un processo di modernizzazione della produzione, ispirandosi proprio ai modelli americani di organizzazione del