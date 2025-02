Quotidiano.net - Chi è Post Malone, atteso in concerto in Italia nell’estate 2025

inincon un’unica data in occasione degli I-DAYS MILANO martedì 27 agosto, all’Ippodromo Snai San Siro. Il cantante sarà impegnato, nei prossimi mesi, con il suo “Big Ass World Tour”. E i fan potranno assistere al suo unico live nel nostro Paese a fine estate, a Milano.si è conquistato e ritagliato uno importante nell’industria discografica, collezionando ben 9 dischi di Diamante e 18 nomination ai Grammy Award. Parlando del suo tour ha assicurato i fan che si ritroveranno in un'esperienza di live indimenticabile che racchiude un mix dei suoi più grandi successi, le hit preferite dai fan e le nuove canzoni del suo sesto disco in studio. I concerti arrivano a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo album “F-1 Trillion” (il suo debutto country) che ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200 e ha ottenuto una nomination ai Grammy nella categoria “Best Country Album”.