Chi è Mauro Colagreco, uno degli chef più importanti al mondo

Argentino di nascita, italiano di origini, francese di adozione e brasiliano per matrimonio,, ospite di Master, è uno dei più amati protagonisti della scena gastronomica mondiale, per la sua cucina, per quel suo modo di fare affabile, ma non solo.è un asso pigliatutto, con un palma res che pare non finire mai, premi gastronomici e riconoscimenti alla sua carriera ma anche al suo approccio gastronomico. Da sempre impegnato per la tutela dell'ambiente – è Ambasciatore di buona volontà dell'Unesco per la biodiversità - primodi fama mondiale a ottenere la certificazione Plastic Free per il suo Mirazur (e poi anche per le pizzerie Pecora Negra a Mentone e Strasburgo), ha recentemente lanciato un allarme per il rischio di estinzione delle anguille; insomma: è uno che ha sempre approfittato della sua visibilità per portare avanti le sue battaglie.