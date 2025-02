Oasport.it - Chi è Guido Pini: un rookie di sicuro talento per l’Italia nel Mondiale Moto3 2025

Classe 2008, residente a Scarperia e San Piero.è nato dove le due-ruote animano la scena da sempre, in un anno in cui Valentino Rossi seppe dimostrare a tutti, rivali e detrattori in primis, che la voglia di vincere in MotoGP non si fosse esaurita. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ora tocca al giovanissimo toscano far vedere quelle qualità che diversi addetti ai lavori sottolineano.Sarà una stagione daperin, nel team Liqui Moly Dynavolt Intact GP che di esperienza ne ha invece molta nel Circus del Moto. Velocità enon fanno difetto al 17enne tricolore, che nelle categorie giovanili e propedeutiche ha dato prova di essere un “manico”. Di seguito il palmares:2017 – 2° Europeo Minimoto Junior B2018 – 1° Europeo Minimoto Junior C2019 – 4° Italiano MiniGP 50cc2020 – 2° CIV Pre2021 – 9° CIV Pre2022 – 1° European Talent Cup2023 – 2° European Talent Cup2024 – 2°JuniorGPDi particolare rilevanza la seconda piazza nelJuniorGP, dal momento cheè stato più volte coinvolto in cadute che hanno avuto conseguenze sul suo fisico.