Che paura buttatelo fuori Pubblico contro il Grande Fratello su Lorenzo | Ecco che ha combinato

Spolverato, concorrente dell’attuale edizione del, è diventato il primo finalista del reality ma la sua permanenza nella casa è stata caratterizzata da numerose polemiche a causa del suo comportamento spesso giudicato aggressivo e autoritario. Fin dalle prime settimane,ha mostrato atteggiamenti che hanno sollevato critiche sia all’interno della casa che tra il. In particolare i suoi gesti verso la fidanzata Shaila Gatta ed Helena Prestes, oggetto di discussione per il tono irruento e le frequenti liti. Qualche tempo faè stato invitato a moderare il suo atteggiamento e parlando in diretta con Alfonso Signorini,ha cercato di spiegare le ragioni della sua aggressività. Il giovane modello ha attribuito i suoi comportamenti a un’infanzia difficile in un quartiere violento, dove era spesso costretto a rubare e picchiare su imposizione di altri, anche se poi la sua versione dei fatti è stata smentita da persone a lui molti vicine.