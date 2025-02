Davidemaggio.it - Che Dio ci Aiuti: rivoluzione nel cast. Ecco chi ci sarà accanto a Suor Azzurra

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiL’ottava stagione di Che Dio ci, diretta da Francesco Vicario per Lux Vide e Rai Fiction e al via questa sera su Rai 1 (con la prima puntata già disponibile su RaiPlay), può essere di fatto considerata uno spin off. Salutati Assisi e il suo convento, ci si sposta a Roma, dove si aprono le porte di una casa-famiglia nella quale la nuova protagonista assoluta,(Francesca Chillemi),chiamata a dare il suo contributo.Una richiesta che proviene daAngela (Elena Sofia Ricci), la sua mentore, che parteciperà a qualche scena sporadica così come l’altro storico personaggio della serie,Costanza (Valeria Fabrizi). Per il resto, ildelle dieci nuove puntate è totalmente rinnovato e, da che era una giovane ragazza tra lee, diventerà unaa tra giovani ragazze che hanno bisogno del suo aiuto.