Bergamonews.it - Che Dio ci aiuti, Detectives o Harry Potter? La tv del 27 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 27, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione della fiction “Che Dio ci”, con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Francesco Arca e Valeria Fabrizi.Verranno proposti due episodi dal titolo “Un nuovo inizio” e “Libero arbitrio”. Nel primo, suor Azzurra è appena arrivata in una nuova città, Roma, per una nuova missione. Suor Angela, infatti, le ha affidato il compito di diventare la nuova operatrice residente di una casa-famiglia, la Casa del Sorriso, dove farà la conoscenza del rigido direttore, dei suoi figli e delle ragazze ospiti.Nel secondo, per suor Azzurra la convivenza con Lorenzo e con le ragazze si rivela tutt’altro che facile. Mentre fa di tutto per convincerli e costringerli a mangiare tutti insieme seduti a un tavolo, riuscirà a coinvolgere Lorenzo, nonostante la sua ritrosia, nel caso di una giovane ragazza, Alisia, soggiogata dal fidanzato violento.