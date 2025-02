Bubinoblog - CHE DIO CI AIUTI 8: UN NUOVO INIZIO CON SUOR AZZURRA E OLLY… MA QUI È UNA RAGAZZA

Si apre all’insegna delle novità l’ottava stagione di “Che Dio ci”, dieci prime serate a partire da giovedì 27 febbraio su Rai1, mettendo in scena un tema universale.Abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque.(Francesca Chillemi) – che alla fine della scorsa stagione aveva finalmente preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani.Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”. Qui verrà a trovarla ancheCostanza (Valeria Fabrizi) che penserà di incontrare il Papa ma non sarà proprio così.