Che Dio ci aiuti 8 | tutto quello che c’è da sapere sull’ottava stagione

Che Dio ci8: trama, cast, attori, Elena Sofia Ricci, personaggi, Francesca Chillemi, quante puntate, episodi, durata, location, streaming, Rai 1Che Dio ci8 è l’ottavadella popolare serie di Rai 1 che torna in onda da giovedì 27 febbraio. Una fiction longeva e di successo prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Tante le novità di questa: Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia La Casa del Sorriso. Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore.