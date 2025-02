Tpi.it - Che Dio ci aiuti 8: quante puntate, durata e quando finisce

Che Dio ci8:sono previste per Che Dio ci8? La nuova stagione della fiction di Rai 1 va in onda dal 27 febbraio. Una fiction longeva e di successo prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. In tutto sono previste dieci. Vediamo insieme la programmazione completa.Prima puntata: 27 febbraio 2025Seconda puntata: 6 marzo 2025Terza puntata: 13 marzo 2025Quarta puntata: 20 marzo 2025Quinta puntata: 27 marzo 2025Sesta puntata: 3 aprile 2025Settima puntata: 10 aprile 2025Ottava puntata: 17 aprile 2025Nona puntata: 24 aprile 2025Decima puntata: 1 maggio 2025Quanto dura () ogni puntata di Che Dio ci8? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30 ogni giovedì dal 27 febbraio.