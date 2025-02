Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, nuovi personaggi, trama, dove e quando vederlo

Che Dio citorna in onda con l’ottava stagione. Un appuntamento attesissimo dai telespettatori di Rai 1, pronti a scoprire cosa accadrà a Suor Azzurra,o interpretato da Francesca Chillemi che ha finalmente preso i voti alla fine della stagione precedente e si prepara a vivere la sua nuova vita “tranquilla” nel Convento degli Angeli Custodi. Le virgolette sono d’obbligo, per lei arriva immediatamente un evento inatteso che ne sconvolge i piani. Questo e altro in Che Dio ci8, con un cast rinnovato che vede entrare in scenainterpretati da Giovanni Scifoni, Ambrosia Caldarelli e non solo.Un evento inatteso per Suor AzzurraCome riporta il comunicato della Rai, Che Dio ci8 si incentra su un “tema universale”: “Abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata.