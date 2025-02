Superguidatv.it - “Che Dio ci aiuti 8”, intervista a Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti e Gaia Bella

Leggi su Superguidatv.it

L’attesa è finita. I nuovi episodi dell’ottava stagione di “Che Dio ci” andranno in onda da giovedì 27 febbraio in prima serata su Raiuno. Al centro della nuova trama ritroveremo Azzurra alle prese con un cambiamento importante: lascerà Assisi e il Convento degli Angeli per trasferirsi a Roma in una casa famiglia per aiutare delle ragazze in difficoltà. Tra loro ci sono Cristina, una ragazza di 16 anni in attesa di un bambino, Olly, cresciuta in una casa-famiglia dopo la perdita del padre e Melody, in fuga da una relazione violenta.“Che Dio ci”,esclusiva alle new entryNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva(Melody),(Cristina Vanzini),(Pietro Riva),(Olly) e(Giulia Riva).