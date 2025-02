Movieplayer.it - Che Dio ci aiuti 8: i nuovi personaggi della fiction e la bravura del giovane cast

Leggi su Movieplayer.it

Ludovica Ciaschetti, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni e Gaia Bella sono gli interpreti nonché il valore aggiuntonuova stagioneserie Rai. Come dire, Azzurra goes to. Rome. Se è certo più facile fare la sua in convento, lo è meno in un posto dove quasi nessuno ti vuole. Da questo spunto, ecco le nuove puntata di Che Dio ciRai arrivata all'ottava stagione. Una stagione, diremmo, di grandi novità. Novità accompagnate dae nuove situazioni. Francesca Chillemi, nei pannimitica suora televisiva (che ha ereditato il lascito di Elena Sofia Ricci), saluta Assisi e arriva nella Capitale (in fondo, è l'anno del Giubileo) con una missione: occuparsi delle ragazzeCasa del Sorriso. Non sarà facile .