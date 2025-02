Amica.it - "Che Dio ci aiuti 8" al via stasera in tv: Francesca Chillemi-Suor Azzurra alla prese con la gestione di una casa famiglia. Le anticipazioni

è la protagonista nei panni di, la storicaAngela interpretata da Elena Sofia Ricci comparirà nella prima e nell’ultima puntata. E una, non più il convento, sarà al centro della scena.in tv torna Che Dio ci, la fortunata fiction di Rai 1, arrivata all’ottava stagione. Con tante novità. Ecco tutte le. Era dicembre del 2011 quando Che Dio ciandava in onda per la prima volta, con Elena Sofia Ricci come protagonista. Nel corso degli anni la serie ambientata in convento ha conquistato il pubblico con storie emozionanti che uniscono leggerezza e profondità e quest’anno vede nuove ambientazioni e personaggi pronti a entrare nel cuore degli spettatori.