Donnapop.it - Che ci fanno Chiara Ferragni e il fidanzato Tronchetti Provera dall’avvocato? Ecco la verità inaspettata

Leggi su Donnapop.it

Perchée ilGiovannisono andati insieme? Di recente, l’ex moglie di Fedez e la sua nuova dolce metà sono stati avvistati in uno studio legale: perché?Ormaie Giovanni sono inseparabili e pare stiano facendo proprio sul serio; per questo motivo,ha deciso di accompagnare la sua fidanzata dai suoi avvocati. In questi giorni, infatti, si stanno definendo alcune strategie legali per ovviare alle vicende giudiziarie dell’influencer di Cremona.Come sappiamo, per il caso dei Pandori Balocco,è stata rinviata a giudizio e – come se non bastasse – in questo periodo c’è anche da stabilire le condizioni necessarie per rendere il divorzio dal rapper di Rozzano condivisibile anche dagli avvocati di lui.