Champions League Inter, Slot si complimenta con il Feyenoord: «Van Persie? Un'ottima scelta»

di Redazionesicon il: «Van» Il commento del tecnico del LiverpoolIl grande ex approva la: Arne, attuale allenatore del Liverpool, ha espresso il suo parere in conferenza stampa sulla decisione del– avversario dell’agli ottavi di– di affidare l’incarico a Robin Van.SU VAN- «Penso che sia statada parte delquella di nominarlo allenatore. Ha tutti gli ingredienti per diventare un allenatore di successo lì. Ha la personalità di un vero allenatore. Non si lascia distrarre da ciò che la gente dice di lui. Ha lavorato duramente negli ultimi tre o quattro anni per realizzare il suo potenziale. Non capita spesso di vedere persone così impegnate a cercare di migliorare ogni minuto del giorno.