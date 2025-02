Sport.periodicodaily.com - Cesena-Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I romagnoli cercano la vittoria per restare in zona play-off, ma I granata non possono fallire in chiave salvezza.si giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Colpo grosso dei Romagnoli che nell’ultimo turno sono andati a vincere sul campo della Cremonese, quarta forza del campionato. Adesso la squadra di Mignani, al secondo risultato utile positivo, è settima con 33 punti e dovrà cercare di mantenere questa posizione resistendo agli assalti delle inseguitrici.Delicata la situazione dei granata, terz’ultimi con 26 punti e un rendimento deludente nelle ultime cinque partite nelle quali hanno ottenuto soltanto una vittoria.