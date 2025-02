Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, 19 operai a rischio licenziamento. Sciopero alla Muster & Dikson: “Molti hanno più di 50 anni. Cosa faranno?”

(MILANO) – Un’ora di, bandiere al vento, striscioni e un presidio compatto davanti ai cancelli di via Kennedy: così, nel primo pomeriggio di giovedì 27 febbraio, i lavoratori dellamanifestato la loro rabbia e preoccupazione di fronteprospettiva di 19 licenziamenti nel reparto metalmeccanico. Un taglio che colpirebbe duramente l’organico dell’azienda cerrese, riducendo sensibilmente la forza lavoro, attualmente composta da 110 dipendenti. Il malcontento monta da settimane. “L’azienda – spiega Antonio Del Duca, rappresentante sindacale della Fiom Cgil – ha dichiarato un piano di riorganizzazione con 19 esuberi, ma non sta facendo nulla per ridurre l’impatto sociale di questa scelta. Sono due mesi che trattiamo per trovare soluzioni alternative, come accompagnamentipensione, soprattutto perchélavoratori colpiti da questi licenziamentisuperato i 50e avrebbero enormi difficoltà a ricollocarsi.