Tuttivip.it - “C’entro io nella crisi con Shaila”. Grande Fratello, la rivelazione di Maria Teresa su Lorenzo spiazza il pubblico (Video)

Leggi su Tuttivip.it

All’interno della casa delSpolverato ha recentemente avuto un acceso confronto conGatta, sollevando dubbi tra alcuni concorrenti sulla sincerità delle sue azioni.Ruta ha espresso sospetti riguardo al comportamento di, affermando: “Lui è quello che ha studiato il GF più di tutti, ha architettato questo sia per avere clip che per salvare Chiara”. Stefania ha interrogato la coinquilina: “Quindi lui è l’artefice di tutto eè una vittima inconsapevole?”. Ruta ha risposto: “sta facendo strategia a mio discapito, come l’ha fatta l’altra volta a discapito di Mattia. Cerca di far salvare quelli del suo gruppo, ci sta”.continua a dire cheè un giocatore. Vuole farlo passare malissimo anche al gruppo.