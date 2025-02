Salernotoday.it - Centro di raccolta e riuso: tappa a Torrione Alto, si raccolgono anche piccoli elettrodomestici e giochi

Leggi su Salernotoday.it

È in programma sabato 1 marzo dalle 9 alle 12:30, in piazzale Ovidio Serino, a, ladeldimobile di Salerno Pulita. Come di consueto, è possibile conferire iRAEE, olio esausto, pile, farmaci scaduti e tessili. Circa il, lasarà in.