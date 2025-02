Ilgiorno.it - Cento anni di Corazzata Potëmkin: "Il mio pianoforte per esaltarla"

Immensa come la grande letteratura russa. "La" di Sergej Michajlovic Ejzenštejn apre questa sera al Cinema Beltrade la rassegna "Milano Silent" con musiche di Rossella Spinosa, in collaborazione con il Gran Festival del Cinema Muto. Un evento al mese dedicato ai capolavori del cinema non sonoro. A 100della sua uscita, "La, è proposta con le musiche originali di Edmund Meisel – eseguite dal vivo - nella trascrizione per piano solo di Spinosa, pianista e compositrice. Perché creare e trascrivere le musiche di un caposaldo della storia del cinema? "L’elaborazione delle musiche di Meisel susono state commissionate nel 2018 dalla Cineteca Umanitaria. Oltre 240 pagine di partitura per orchestra studiata, analizzata, rielaborata pere sincronizzata in modo tale da cercare di ricordare, esaltare, la potenza in essa contenuta, pur non avendo a disposizione un’intera orchestra sinfonica, come nella prima versione.