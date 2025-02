Temporeale.info - Ce l’abbiamo dentro casa ma lo usiamo poco, attenzione: riduce il rischio di ictus!

Leggi su Temporeale.info

Negli anni abbiamo visto come occorre fare determinataper ridurre le possibilità di malattie, come ad esempio l’. Passano gli anni e ogni volta vi sono cause di mortalità sempre più comuni e con il quale dobbiamo fare i conti. Non solo gli anziani ma anche le persone più giovani stanno vivendo alcuni fenomeni . L'articolo Cema loildi! Temporeale Quotidiano.