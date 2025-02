Thesocialpost.it - Catania, tenta di strangolare la ex e la sbatte contro la ringhiera: gli automobilisti si fermano e la salvano

“Ti taglio la faccia”. Con queste parole un uomo di 34 anni ha minacciato la sua ex compagna, una donna di 40 anni, arrivando a metterle le mani al collo e a spingerla con violenzauna. L’aggressione, avvenuta in strada a, è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcunidi passaggio, che hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato.Secondo la ricostruzione dei fatti, il 34enne non aveva accettato la fine della relazione, durata appena un mese. La donna aveva deciso di chiudere il rapporto dopo aver capito che il compagno era una persona violenta. Tuttavia, la sua decisione non aveva fermato le minacce e le aggressioni.Quando l’uomo l’ha vista per strada, l’ha aggredita con un gesto improvviso, stringendole le mani al collo e spingendola con forzauna, mentre continuava a minacciarla: “Ti taglio la faccia”.