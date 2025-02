Dayitalianews.com - Catania, “Mamma ho perso il cellulare me lo fai un bonifico?“, versa 920 euro ma è una truffa

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato ha scoperto una nuovamessa a segno ada una coppia di napoletani, un 37enne e una 36enne, entrambi individuati dopo la denuncia sporta dalla vittima, una catanese di 58 anni.I due hanno contattato la donna sul suoattraverso una popolare app di messaggistica istantanea, fingendosi suo figlio, nel tentativo di ingannarla e sottrarle del denaro sfruttando la sua fiducia.“hoil telefono, sono a fare la denuncia. Ti chiedo un favore: ho un pagamento urgente di 920, puoi anticiparmeli?”, questo il testo inviato daitori alla 58enne che, preoccupata per la richiesta del figlio, non ci ha pensato due volte e si è recata immediatamente in tabaccheria vicino casa per trasferire il denaro utilizzando il codice iban della carta prepagata indicata nel messaggio-