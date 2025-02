Dayitalianews.com - Castiglione Chiavarese, lite e sparatoria tra vicini, un ferito gravissimo

Unatraè sfociato in unagiovedì mattina, 27 febbraio, a, nella zona dei Prati.Il proprietario di un allevamento di bovini, a causa di un conflitto che andava avanti da anni, ha sparato al suo vicino di 52 anni, per poi fuggire. L’uomo, che era ancora cosciente, presentava tre colpi di arma da fuoco e, dopo essere stato sedato e intubato, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, arrivando poco prima delle 10. Qui è stato ricoverato in Rianimazione al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, allertati da una donna che aveva chiamato il 112, sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e per localizzare il responsabile dello sparo.