Caso Treviglio la consigliera Colombo si dimette | Non sto in un partito che ha affrontato questa bufera con leggerezza

. E dopo il tentativo di metterci una pezza, da parte di Andrea Tremaglia, presidente provinciale dei circoli della provincia di Fratelli d’Italia, che ha cercato di spiegare le parole della suacomunale Silvia, lette a microfono aperto in sede di Consiglio Comunale durante il voto sulla mozione presentata dal Pd per favorire il collegamento da remoto nelle sedute per le donne in gravidanza, arrivano le dimissioni della capogruppo della Bassa. Il “si è spiegata male”, evidentemente, non ha funzionato, se non nella misura in cui il deputato bergamasco ha cercato di rimarcare, come ha fatto anche Maddalena Morgante, collega a Roma e responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e Valori Non Negoziabili, quali siano i principi che dettano l’agenda del Governo Meloni, anche e soprattutto quando si parla di donne, lavoro e di diritti alla genitorialità.