Caso Saman Abbas a Bologna al via il processo d’appello

Prende il via oggi, a, ilper l’omicidio di, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e ritrovata un anno e mezzo dopo. In aula i genitori della ragazza, Shabbare Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo in primo grado. In aula ci sarà anche lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni e i due cugini della 18enne, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti in primo grado e per cui la Procura ha impugnato. All’esame della Corte, la consulenza tecnico-informatica della difesa di Shabbar, assistito dall’avvocata Sheila Foti, secondo cui l’uomo, ripreso dalle telecamere, non era in possesso dello zaino che la ragazza aveva al momento della sua scomparsa, ma una busta.