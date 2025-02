Sololaroma.it - Caso Mourinho, stangata dopo le frasi “razziste”: 4 giornate di squalifica

Se nella capitale si respira un’atmosfera felice e di fiduciagli ultimi risultati, con la squadra tornata al lavoro a Trigoria per preparare il Como, verso Oriente si registra una situazione di caos totale. Da inizio anno in Turchia il clima di tensione e sfiducia nelle istituzioni calcistiche totali, e c’è chi comenon aiuta di certo a stemperare gli animi.il derby dello scorso weekend tra Galatasaray e Fenerbahce (0-0), si è scatenato il putiferio attorno allo Special One per presunte” verso la panchine degli avversari.“Saltavano come scimmie ad ogni decisione del direttore di gara”, le parole in questione incriminate che, al di là di quella che può essere la personalissima opinione di tutti, sono state ritenute degne di essere sanzionate dalla federazione turca.