Caso Lautaro Martinez, ecco perché l'argentino ci sara? col Napoli: gioia Inter

sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro il: svelato il motivo.Ildie della presunta bestemmia nel finale della partita contro la Juventus non è ancora chiuso. Nella giornata di ieri la notizia è stata quella di un’apertura delle indagini da parte della procura federale, con l’intenzione di andare a fondo in questa vicenda. La Procura Federale è alla ricerca dell’audio che permetterebbe di deferirema, nel frattempo, il capitano nerazzurro sarà regolarmente a disposizione per il match di sabato contro il-Inter,al Maradona ci sarà: il puntoLa Procura Federale vuole avere la certezza sulle parole pronunciate dae il pm Chiné avrebbe chiesto i filmati di tutte le telecamere a bordo campo con l’obiettivo di trovare l’audio della vicenda.