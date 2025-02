Lanazione.it - Caso Keu, il fronte delle bonifiche. Il punto in Regione del commissario: "Territori risanati entro il 2025"

Uno dei tre siti di competenza regionale è a Pontedera. Parliamo di tonnellate di terre, ritenute avvelenate dal Keu, portate alla luce dall’inchiesta della procura antimafia di Firenze che, nel 2021, fra arresti e sequestri, fece emergere lo scandalo. Dopo mesi di preparativi e attività preliminari, laavvia ufficialmente la fase operativa di ripristino ambientale per tre siti contaminati, tra cui, ap, quello di Lerose Srl di Pontedera. Il keu, infatti, – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – in uscita dell’impianto Aquarno di Santa Croce veniva conferito dal 2012 alla ditta Lerose che, nella prospettazione accusatoria, lo riciclava in modo non conforme in riempimenti e sottofondi stradali perché avrebbe potuto rilasciare nel suolo e nelle acque solfati, cloruro e cromo.